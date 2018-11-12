Представители талибов проинформировали Москву о закрытых встречах с США

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Представители движения "Талибан" информировали Москву о нескольких десятках закрытых встреч, которые состоялись с представителями США, сообщил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Сами талибы нам рассказали в ходе встречи, что у них около десятков встреч закрытых было с американцами", — сказал Кабулов на пресс-конференции.

Он отметил, что когда различные страны пытаются побудить обе стороны — и правительство в Кабуле, и движение "Талибан" — все-таки сесть за стол переговоров без предварительных условий — это естественный процесс.

"Это нормально, когда игроки, влиятельные игроки на этом поле стараются консультироваться с обеими сторонами, в этом ничего плохого не вижу", — добавил дипломат.