В МИД рассказали, на каких условиях талибы готовы к разговору с Кабулом

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Движение "Талибан" заявило, что готово к разговору с официальным Кабулом только после согласования с США графика вывода иностранных войск из Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Они говорили о том, что готовы будут разговаривать с афганским правительством только после достижения соглашения с американцами о графике вывода всех иностранных войск из Афганистана. В качестве меры доверия, в предварительном плане, талибы требуют освобождения всех политических заключённых и отмены антиталибских санкций, введённых против них ещё в 1997 году", — заявил Кабулов на пресс-конференции.

Встреча по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".