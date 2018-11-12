МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Утечка информации о том, что британский премьер Тереза Мэй планирует сделать заявление о готовности Великобритании к "другим" отношениям с Россией, является пиар-ходом, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

"Конкретизируются именно обвинения в адрес России, а что стоит за новыми отношениями — не говорится", — отметил эксперт в интервью RT.

Он подчеркнул, что, скорее всего, такой ход можно расценивать как "шантаж" и способ "раскрутить скандал на протухшей основе". По мнению Безпалько, Мэй обращается к внешнеполитическим темам, чтобы отвлечь население от проблем внутри страны, таких как миграция и разделение общественного мнения по Brexit.

Ранее СМИ сообщили, что в рамках речи на банкете лорда-мэра Сити Мэй похвалит "международное единство перед лицом попрания Россией мировых правил", однако заявит, что Соединенное Королевство открыто возможности построения "других" отношений с Москвой.