Движение "Донецкая республика" лидирует на выборах в парламент ДНР

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Возглавляемое врио главы самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным общественное движение "Донецкая республика" лидирует на выборах в парламент с 72,74% голосов, заявила журналистам глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова после обработки 97,52% протоколов.
Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На места в парламенте претендуют два общественных движения — "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.
На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами число голосов избирателей. Порога явки на выборах нет.