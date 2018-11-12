Глава МВД и лидер баварских консерваторов покинет оба поста

БЕРЛИН, 12 ноя — РИА Новости. Глава МВД ФРГ и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил о намерении покинуть в будущем году обе должности, сообщило агентство dpa со ссылкой на собственные источники.

Новый лидер партии будет избран на внеочередном съезде ХСС в начале 2019 года, пишет агентство. Срок пребывания на посту министра внутренних дел Зеехофер не обозначил, уточнив, что не намерен сохранять эту должность после ухода с поста председателя ХСС. По словам Зеехофера, "2019-й станет годом обновления для ХСС", сообщили dpa источники.

Таким образом Зеехофер уступил давлению со стороны однопартийцев, которые считали, что он должен покинуть пост главы партии после потери ХСС большинства на выборах в ландтаг в октябре. Сам Зеехофер пока отказался от официальных заявлений.