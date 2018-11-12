Движение "Мир Луганщине" лидирует на выборах в ЛНР

Выборы в ДНР и ЛНР (72)

Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики

Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Возглавляемое и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонидом Пасечником общественное движение "Мир Луганщине" лидирует на выборах в парламент с 75,2% голосов, сообщили РИА Новости в ЦИК ЛНР после обработки 31% бюллетеней.

"За республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения "Мир Луганщине" проголосовало – 75,2 % избирателей Луганской народной республики", — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, за республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения "Луганский Экономический Союз" проголосовало 24,18 % избирателей.

В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.