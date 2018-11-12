ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

День, когда Гитлер захватил власть. Можно ли было остановить нацистов

012843
Игорь Гашков
© AFP 2018Рейхсканцлер Германии Адольф ГитлерРейхсканцлер Германии Адольф Гитлер
© AFP 2018

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Восемьдесят пять лет назад в Германии состоялись выборы в парламент, на которых нацистская партия получила абсолютное большинство. Без этого власть Гитлера не была бы полной. Волеизъявление прошло на безальтернативной основе: в бюллетенях значился всего один пункт. Победив, нацисты превратили заседания бундестага в формальность, и в стране окончательно установилась диктатура. Гитлеровцы добились этого запугиванием и насилием, вовсе не располагая поддержкой большей части населения.

Враг у дверей

Путь на эшафот. Акт возмездия – Нюрнбергский трибунал в архивных кадрах
© РИА Новости
Гитлер капут. Как Сталин узнал о самоубийстве фюрера
Приход к власти нацистов — результат политической интриги, которая могла бы и провалиться. В 1932 году Гитлер трижды пробовал силы на общенациональных выборах, и каждый раз был недоволен результатом. Лучшее достижение нацистов — 37 процентов при голосовании в бундестаг в июле 1932-го. На президентских и повторных парламентских выборах в ноябре показатели были ниже: 36 и 33 процента соответственно. Поддержка нацистов снижалась.

В руководстве партии зрели опасения, что прийти к власти законными методами не получится. Уходила благоприятная конъюнктура. Симпатии к ультраправым подогревались всемирным экономическим кризисом 1929 года, означавшим для Германии банкротства крупных компаний и безработицу. Однако экономика восстанавливалась. Радикальный проект Гитлера — упразднение демократии — рисковал скатиться на обочину немецкой политики.

Стремясь любой ценой к власти, Гитлер сделал ставку на тех, у кого власть уже была. Нацистский вождь приобрел союзника в лице правоконсервативного политика Франца фон Папена, возглавившего кабинет 1 июня 1932 года. Нацист и консерватор заключили тайный пакт о том, что Гитлер становится канцлером, а фон Папен — его заместителем. Надо было только договориться с президентом Германии Гинденбургом, от которого зависели назначения в правительстве. Фон Папену это удалось, и 30 января 1933 года Гитлер занял пост канцлера. При этом его считали не самой сильной, зависимой от чужой воли фигурой.

Один фюрер — один закон

Дом в Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер. Архивное фото
© AP Photo / Kerstin Joensson, File
В Австрии снесут дом, где родился Гитлер
Гитлер возглавил государство в результате компромисса, но не собирался довольствоваться лишь частью власти. В Германии происходил ползучий нацистский переворот. Гитлер добивался неограниченных полномочий, утверждая: если не он, то у власти окажутся коммунисты. Амбиции нацистского лидера быстро приняли форму законопроекта о чрезвычайных полномочиях, в соответствии с которым глава кабинета получал право издавать законы, не считаясь с мнением депутатов и даже в обход конституции. Чтобы провести скандальный закон через парламент, требовались две трети голосов. Не располагая такой поддержкой, Гитлер убедил Гинденбурга распустить парламент.

© AP PhotoНачальник штаба штурмовых отрядов Виктор Лютце, Адольф Гитлер и Рудольф Гесс во время церемонии открытия торжественного съезда в Нюрнберге, Германия. 7 сентября 1937
© AP Photo
Начальник штаба штурмовых отрядов Виктор Лютце, Адольф Гитлер и Рудольф Гесс во время церемонии открытия торжественного съезда в Нюрнберге, Германия. 7 сентября 1937

Предвыборная кампания 1933 года проходила под знаком противостояния нацистов и коммунистов. Гитлер твердил, что леворадикалы готовят в Германии революцию, подобную Октябрьской в России, и призывал поддержать закон о чрезвычайных полномочиях, чтобы не допустить смену власти. В действительности все обстояло в точности наоборот: правила игры стремительно пересматривали сами нацисты. Втайне они договаривались со считавшимися умеренными партиями, чтобы те поддержали одиозный закон. Впереди маячил полный демонтаж всей политической системы.

В феврале 1933-го на руку нацистам сыграл поджог Рейхстага, совершенный нидерландским коммунистом Маринусом ван дер Люббе. Прибывший на место инцидента Гитлер назвал зарево сигналом к якобы готовившейся коммунистической революции. Президент Гинденбург занял сторону канцлера. В стране развернулись репрессии, быстро затронувшие руководство компартии, и полноценная предвыборная кампания стала невозможной. Выборы все же состоялись. На фоне полицейских облав левые потеряли пятую часть голосов, а нацисты увеличили представительство, но не набрали необходимые им две трети. Их результат — 44 процента.

Завершающий акт драмы

Глава МИД Польши Гжегож Схетына. Архивное фото.
© AP Photo / Markus Schreiber
Поляки о словах Схетыны: без русских Гитлер превратил бы нас в мыло
К этому моменту в Германии уже действовал указ рейхспрезидента о защите народа и государства, принятый сразу после поджога. Граждане лишались прав на свободу собраний и неприкосновенность частной жизни: началась кампания массовых обысков. Сокращение свобод Гитлер и Гинденбург оправдывали коммунистической угрозой. Продолжались аресты лидеров компартии, отвлекавшие на себя общественное мнение, и на их фоне готовилось голосование по одиозному закону о чрезвычайных полномочиях кабинета министров.

Заседание бундестага, на котором Гитлер приблизился к абсолютной власти, состоялось без участия депутатов-коммунистов: те уже были арестованы. В зал не допустили и нескольких парламентариев из социал-демократов, о которых было известно, что они проголосуют против. Представителям этой партии в частном порядке угрожали штурмовики-нацисты. Вопреки давлению умеренно левые все равно бойкотировали закон.

Тогда противников нацистов просто объявили вне закона: 14 июля 1933 года в Германии запретили все партии, кроме Национал-социалистической. Наказали даже союзников гитлеровцев.

В этих условиях разыгрывался финальный акт исторической драмы. Пусть и формально, но Гитлеру требовались выборы в бундестаг. Голосование состоялось 12 ноября 1933 года, причем не тайное, а открытое: каждый мог видеть, кто как голосует. Парадоксально, но интрига все равно сохранялась. Штурмовики отлавливали и запугивали оппозиционеров, которых подозревали в попытке опустить в урны недействительные бюллетени. Тем не менее три миллиона избирательных листов были испорчены немцами, не желавшими для своей страны нацизма.

Обмануть дьявола невозможно

В.Путин посетил молодежный форум Селигер-2014
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин: немецкий народ не ответственен за то, что сделал Гитлер
Научный сотрудник Института всеобщей истории Константин Софронов рассказал РИА Новости, что, хотя прихода к власти Гитлера можно было избежать, это событие вписывалось в логику предшествовавшей немецкой истории. "Уже в 1920-е социал-демократы не располагали большинством в парламенте и потому нуждались в партнерах для формирования правящей коалиции. На фоне экономического кризиса такие коалиции были все менее долговечными. Партии не могли договориться по ключевым вопросам. И президент Гинденбург перешел к управлению страной на основании статьи конституции, позволявшей принимать решения, не советуясь с парламентом. Это проложило дорогу Гитлеру: тот, по сути, сел в поезд, который уже двигался в сторону авторитарной Германии", — говорит историк.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
"Фабрики смерти". Архивные кадры ко Дню памяти жертв холокоста

По его мнению, успех Гитлера — это результат благожелательного отношения немецких элит, недооценивших лидера нацистов и эгоистично надеявшихся использовать накопленную им популярность. "Были иллюзии, что Гитлера легко контролировать, что это необразованный, странный человек, склонный к насилию, но в то же время и довольно ограниченный. Неспособный, например, вести переговоры на международном уровне. Такие немецкие политики, как, скажем, Альфред Гугенберг, рассчитывали легко манипулировать Гитлером. В этом крылась роковая ошибка, — заключает специалист. — Если бы Гитлер согласился на нечто меньшее, нежели канцлерство, например на пост министра, он еще мог бы стать пешкой в чужой игре. Однако от таких условий нацистский лидер отказался сразу и наотрез. А получив канцлерский пост, Гитлер почувствовал, что власть у него в руках, и уже не собирался отступать".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена