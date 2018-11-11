Помпео призвал саудовского наследного принца к прекращению огня в Йемене

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана добиваться мира в Йемене, сообщила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт по итогам разговора двух лидеров.

"Относительно Йемена госсекретарь повторил призыв США относительно прекращения огня и того, чтобы все стороны сели за стол переговоров с целью найти мирное решение под эгидой спецпосланника ООН", — сообщила Науэрт.

Разговор прошёл на фоне обострения боев за йеменский порт Ходейда, где повстанцы-хуситы противостоят правительству и арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Гуманитарные организации предупреждают, что возможное прекращение работы порта грозит голодом миллионам жителей страны.