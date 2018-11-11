Помпео призвал саудовского принца наказать виновных в убийстве Хашукджи

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана наказать виновных в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, сообщила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт по итогам разговора двух лидеров.

"Госсекретарь подчеркнул, что США привлекут к ответственности всех, кто замешан в убийстве Джамаля Хашукджи, и что Саудовская Аравия обязана сделать то же самое", — сообщила Науэрт.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал высказать "более жёсткую" позицию по убийству журналиста.