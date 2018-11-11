В США во время концерта госпитализировали гитариста Aerosmith

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Гитарист американской рок-группы Aerosmith Джо Перри был госпитализирован во время концерта в Нью-Йорке, сообщает издание TMZ.

Сообщается, что после исполнения песни в субботу вечером Перри вернулся в свою гримерку и "выглядел ужасно". Музыкант был незамедлительно госпитализирован. Дополнительная информация об инциденте не приводится.

Американская хард-рок группа Aerosmith была образована Стивеном Талларико (настоящая фамилия солиста Стивена Тайлера), Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith давно обогнали другие американские группы, также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Летом 2016 года Aerosmith объявили о распаде группы и анонсировали прощальный тур.