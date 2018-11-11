Украина и США договорились возобновить комиссию стратегического партнерства

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

"Договорились о проведении 16 ноября комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Комиссия была начата еще почти 10 лет назад, и сегодня договорились возобновить ее работу, как символ того, что партнёрство между Украиной и США носит стратегический характер", — заявил Порошенко на брифинге в Париже, трансляцию которого вел украинский " 5 канал ".

Президент Украины, президент США Дональд Трамп и многие другие лидеры посетили в воскресение в Париже масштабные памятные мероприятия по случая 100-летия окончания Первой мировой войны. Как ранее сообщал Порошенко, в субботу он провел краткую встречу с президентом США. В воскресенье прошла встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и государственного секретаря США Майка Помпео.