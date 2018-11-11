Почту ЦИК неоднократно пытались взломать в день выборов, заявили в Луганске

Информационный стенд на одном из избирательных участков в Луганске

Информационный стенд на одном из избирательных участков в Луганске

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Электронную почту Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Луганской народной республики неоднократно пытались взломать в день проведения выборов главы и депутатов парламента ЛНР, сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"У нас в течение дня неоднократно зарегистрированы попытки взлома электронной почты ЦИК. Кто это мог сделать мы можем только подозревать", — сообщила Кравченко.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходили в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения — возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.