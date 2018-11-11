В ДНР закрылись участки для голосования

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Все избирательные участки для голосования на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики закрылись, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК ДНР.

"Ровно в 20.00 (совпадает с мск) все 408 избирательных участков на всей территории республики были закрыты – процедура голосования официально завершена", — сказал представитель пресс-службы ЦИК ДНР.

Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.