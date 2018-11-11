В ДНР пресекли попытку нападения на членов избиркома

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики пресекли попытку нападения на членов избирательной комиссии при выездном голосовании, заявила журналистам председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

"Был зафиксирован один случай попытки нападения на членов избирательной комиссии при выездном голосовании. Но сотрудниками МВД ДНР данная попытка была пресечена", — сказала Позднякова.

Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.