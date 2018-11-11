Явка на выборах в ЛНР к 18.00 составила 72,5%

Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики

Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Луганской народной республики на 18.00 мск составила 72,5%, сообщили РИА Новости в ЦИК ЛНР.

"По состоянию на 18.00 (совпадает с мск) на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики явка составляет 72,5% от общего числа избирателей", — сообщил собеседник агентства.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходят в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.