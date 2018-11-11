Источник рассказал о беседе Путина с Юнкером и Гутеррешем

Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и генсеком ООН Антониу Гутеррешем общеевропейские проблемы в ходе приема в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

"Рядом с Путиным сидели глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генсек ООН Антониу Гутерреш. С ними президент России смог пообщаться и обсудить, в частности, общеевропейские проблемы", — сказал собеседник агентства.

После ланча в Елисейском дворце мировые лидеры направятся на Форум мира, где ожидаются выступления лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелы Меркель и генерального секретаря ООН.