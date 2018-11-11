Явка на выборах главы и депутатов ДНР на 16.00 мск составила 71,4%

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. 11 ноября 2018

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы и депутатов самопровозглашенной Донецкой народной республики на 16.00 мск составила 71,4%, сообщила в воскресенье журналистам глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

"По состоянию на 16 часов (совпадает с мск — ред.) явка избирателей составляет 71,4% ", — сказала Позднякова.

Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.