Путин сказал, что не сможет посетить офис RT во время визита в Париж

ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе нынешней поездки в Париж ему не удастся посетить офис RT во Франции, но он сделает это с удовольствием в будущем.

Журналист RT France поинтересовалась у президента, приедет ли он к ним в офис в следующий раз. "Я хотел приехать и хочу это сделать, но сегодня здесь, в Париже, 90 глав государств и правительств. Достаточно сложно передвигаться по городу. И чтобы не создавать дополнительных проблем принимающей стороне, на этот раз не получится, но в целом я с удовольствием это сделаю", — пообещал глава государства в интервью каналу. Путин пожелал успехов и поблагодарил канал за работу.

В октябре на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что Россия выигрывает конкуренцию с мировыми СМИ, если RT за рубежом вызывает такую изжогу. По его словам, он слышал, что, в частности, на RT во Франции жалуются. Президент пообещал, что если у него будет возможность побывать в Париже и если он получит такое приглашение, то зайдет в гости и посмотрит, как работают журналисты.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.