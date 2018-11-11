В Испании и Франции задержали перевозчиков мигрантов из Палестины

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Национальная полиция Испании и Европол задержали 9 членов преступной организации, которая провозила нелегальных мигрантов из Палестины в страны Европейского союза, выдавая их за беженцев из Ливана, сообщается в пресс-релизе полиции.

Согласно релизу, в январе этого года внимание полиции привлекло резкое увеличение запросов на получение визы по программе международной защиты от граждан Палестины. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые предоставляли мигрантам документы, свидетельствовавшие о том, что они имели статус беженцев в Ливане. Однако после получения разрешения на въезд на территорию страны процесс получения статуса беженцев не доводился до конца. Вместо этого мигрантов перевозили дальше из Испанию в Бельгию и Германию через Францию.

По данным полиции, с каждого перевезенного человека, которых уже насчитывается 1200, подозреваемые требовали 8 тысяч евро. Таким образом, за время работы с января этого года организация получила 9 миллионов евро.

В рамках операции было также проведено несколько обысков, в ходе которых полиция изъяла 10 тысяч долларов США и 8 тысяч евро наличными, семь транспортных средств, а также информационные носители с документацией и записями о личностях 475 мигрантов.

Как сообщается в официальном документе, пять человек были задержаны в Испании, четверо во Франции. Шестеро подозреваемых уже помещены под стражу. На данный момент операция продолжается, ожидаются новые задержания.