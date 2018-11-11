Путин не исключил, что пообщается с Трампом за рабочим обедом в Париже

Президент РФ Владимир Путин и другие главы государств и правительств во время рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и другие главы государств и правительств во время рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Париж заявил, что не исключает общения с американским лидером Дональдом Трампом за рабочим обедом, также он подтвердил, что может встретиться с президентом США на саммите Большой двадцатки в Аргентине.

"Пока нет, мы только поздоровались", — сказал Путин в эфире RT France , отвечая на вопрос, удалось ли ему уже пообщаться с Дональдом Трампом.

"Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно, мы наблюдали за происходящими событиями. Но сейчас будет рабочий обед, может быть там. Но, в любом случае, мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать графика работы принимающей стороны, по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она, возможно, будет "на полях" "двадцатки", либо позднее", — сказал Путин. Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости не исключил возможности проведения встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео "на полях" саммита "двадцатки" в Аргентине. По его словам, с российской стороны готовность к этому есть.

"Вопрос не к нам, а к американской стороне", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи Лаврова и Помпео в Аргентине перед встречей Путина и Трампа — подобно тому, как это было в Хельсинки перед саммитом лидеров РФ и США.