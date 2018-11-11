Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Москва надеется восстановить полномасштабный переговорный процесс с Вашингтоном, в том числе по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

"В любом случае мы (РФ — ред.) к диалогу готовы, это же не мы выходим из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее не на высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный процесс переговорный будет восстановлен", — сказал Путин в интервью RT France.