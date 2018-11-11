Путин и Трамп в Париже обменялись рукопожатиями

Президент России Владимир Путин на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже. 11 ноября 2018

Президент России Владимир Путин на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже. 11 ноября 2018

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп обменялись рукопожатиями, встретившись у Триумфальной арки в Париже, где прошла торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Путин приехал к арке прямо из аэропорта, тогда как около 70 глав государств, правительств и международных организаций приехали к монументу из резиденции французского президента — Елисейского дворца.

Российский лидер проследовал к своему месту в первом ряду на трибуне у подножия Триумфальной арки. Он разместился по левую руку от супруги французского президента Брижит Макрон.

По пути к месту Путин пожал руки Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и американскому президенту Трампу, а также его супруге Мелании. Кроме того, он показал Трампу поднятый вверх большой палец и похлопав его по плечу.

Обед в Елисейском дворце

После церемонии руководители государств и правительств вернулись в Елисейский дворец, где состоится обед.

Владимир Путин, который возлагал цветы к памятнику солдатам Русского экспедиционного корпуса в Париже, приехал на машине. Американский лидер Дональд Трамп прибыл последним.

Согласно программе, лачн в резиденции французского президента Эммануэля Макрона должен был начаться в 13.15 (15.15 мск), однако американский лидер задержался как минимум на 10 минут. Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов, пожелав "хорошего ланча".

Корреспондент РИА Новости передает, что, согласно плану рассадки, Путин, Трамп, Макрон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер будут сидеть за одним столом.

Рядом с Макроном будет сидеть Трамп, потом Путин, а рядом с ним Юнкер.