Русскоговорящие жители Ливана присоединились к географическому диктанту

БЕЙРУТ, 11 ноя — РИА Новости. Русскоговорящие жители Ливана приняли участие в Международной просветительской акции географический диктант на площадке Русского центра науки и культуры в Бейруте.
Председатель отметила, что руководством РЦНК принято решение провести серию мероприятий для всех желающих детей, чтобы они лучше знали географию России.
Руководитель площадки для проведения географического диктанта в Ливане Вадим Зайчиков сообщил с РИА Новости, что важность данного мероприятия заключается в том, что "оно помогает подрастающему молодому поколению соотечественников поддерживать связь с их исторической родиной, а также больше узнать об истории, традициях и географии нашей большой необъятной и любимой России".