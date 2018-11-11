Русскоговорящие жители Ливана присоединились к географическому диктанту

БЕЙРУТ, 11 ноя — РИА Новости. Русскоговорящие жители Ливана приняли участие в Международной просветительской акции географический диктант на площадке Русского центра науки и культуры в Бейруте.

"Мы за два месяца начали регистрацию, объявили во всех городах (Ливана) о проведении географического диктанта. Особенность в том, что на этот диктант приходят родители с детьми пяти и 12 лет. Даже если они не смогут написать диктант, они смогут послушать и узнают новое. Поймут, что нужно изучать географию и знать свою страну",- прокомментировала РИА Новости мероприятие председатель координационного совета российских соотечественников в Ливане Светлана Сафа.

Председатель отметила, что руководством РЦНК принято решение провести серию мероприятий для всех желающих детей, чтобы они лучше знали географию России.

Руководитель площадки для проведения географического диктанта в Ливане Вадим Зайчиков сообщил с РИА Новости, что важность данного мероприятия заключается в том, что "оно помогает подрастающему молодому поколению соотечественников поддерживать связь с их исторической родиной, а также больше узнать об истории, традициях и географии нашей большой необъятной и любимой России".