Британцы почтили память погибших в мировых войнах двумя минутами молчания

ЛОНДОН, 11 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британцы в День поминовения двумя минутами молчания почтили память погибших в мировых войнах.

День поминовения обычно отмечается в воскресенье, ближайшее к 11 ноября – дню подписания Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В этом году, когда отмечается столетие окончания Первой мировой войны, 11 ноября пришелся как раз на воскресенье. Раньше в Поминальное воскресенье вспоминали погибших в Первой и Второй мировых войнах, однако позже в этот день начали поминать всех, кто погиб в войнах и конфликтах.

По традиции в 11 утра вся страна на две минуты погрузилась в молчание, после чего началась традиционная церемония у мемориала Кенотаф в центре Лондона, на которой присутствуют члены королевской семьи во главе с Елизаветой Второй, политики и ветераны различных войн.

По окончании церемонии в центре Лондона, как и всегда, пройдет мемориальное шествие, в котором примут участие 10 тысяч человек.

По случаю Дня поминовения была приостановлена реставрация знаменитых часов на лондонской башне Елизаветы: в воскресенье Вестминстер огласился перезвоном колоколов Биг Бена.

В День поминовения погибших в двух мировых войнах состоится и возложение венков к Советскому военному мемориалу у Имперского военного музея в лондонском районе Сазек. Мемориальные службы проходят в церквях по всей стране.

Поминальному воскресенью традиционно предшествуют несколько крупных акций, включая открытие полей памяти, на которых устанавливаются маленькие деревянные кресты с красными маками, и многолетняя благотворительная акция Poppy Appeal (от английского слова poppy — "мак"), в рамках которой уже 90 лет собираются средства в помощь британским военнослужащим и ветеранам. Мак был избран символом потому, что именно этими цветами поросли после Первой мировой войны поля бельгийской Фландрии, где разворачивались самые кровопролитные сражения той войны.

За несколько недель до Дня поминовения британцы начинают носить маковые цветки — символ памяти о погибших. В Поминальное воскресенье к воинским мемориалам возлагаются венки из красных маков.