В ДНР обвинили Киев в сбоях в работе сотовой связи и телерадиовещания

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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает о сбоях в работе сотовой связи и телерадиовещания из-за применения украинскими силовиками средств радиоэлектронной борьбы.

"На горловском направлении, начиная с 7 ноября, в результате применения противником средств радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Пантелемоновка отмечаются сбои в работе сотовой связи и телерадиовещания", — сказал журналистам руководитель пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.