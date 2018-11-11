Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики

Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Представители Киева на переговорах в Минске требуют провести внеочередное заседание контактной группы по Донбассу из-за выборов в регионе, заявила в воскресенье первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Мы требуем немедленного внеочередного созыва ТКГ (трехсторонней контактной группы)", — написала Геращенко в Facebook

Кроме того, в связи с выборами она обратилась к странам-участницам "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина).

Жители Донбасса в воскресенье выбирают глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.