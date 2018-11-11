МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Задержание российского журналиста в аэропорту Вашингтона и последующий его допрос — это искусственный повод для поддержания информационной повестки вокруг темы "вмешательства" РФ в выборы США, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее журналист, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич был задержан в аэропорту Вашингтона, но уже покинул территорию США. Он сообщил, что "треть вопросов", которые ему задавали, "была посвящена российскому вмешательству в выборы в США".

"Тема, однажды начатая в США, касательно якобы вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах нуждается в том, чтобы ее постоянно поддерживать в информационном пространстве. И для этого регулярно изыскиваются какие-то искусственные поводы. В данном случае мы имеем ровно такую ситуацию, когда российского журналиста задерживают на некоторое время для того, чтобы допросить его по этому надуманному делу и, конечно, ничего другого, как желания достичь того, чтобы тема не уходила из информационной повестки дня, здесь нет", — сказал Новиков РИА Новости в воскресенье.

Посольство России в Вашингтоне уже направило запрос в госдеп США в связи с информацией о задержании журналиста Малькевича. Как сообщалось на сайте Общественной палаты, Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах, которые прошли 6 ноября, в штате Мэриленд.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".