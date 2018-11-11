Все кандидаты по пост главы ДНР проголосовали на выборах

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Все кандидаты на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики проголосовали на выборах, сообщил РИА Новости представитель ЦИК ДНР.

"Все кандидаты на пост главы ДНР проголосовали на выборах, они голосовали на своих избирательных участках по месту прописки", — сказал собеседник агентства.

Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.

Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.