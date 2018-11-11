Малькевич находился в США приглашению американской стороны, сообщил Фадеев

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, ранее задержанный в аэропорту Вашингтона, находился в США в качестве журналиста по их приглашению, сама ОП РФ не направляла его на выборы в качестве наблюдателя, сообщил РИА Новости глава палаты Валерий Фадеев.

Посольство России в Вашингтоне ранее направило запрос в госдеп США в связи с информацией о задержании журналиста и первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича. Как сообщалось на сайте Общественной палаты, Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах, которые прошли 6 ноября, в штате Мэриленд.

"Он был приглашен как журналист, там была какая-то журналистская конференция о современных СМИ. Он мне говорил, что он туда едет участвовать в дискуссиях", — сказал Фадеев.

На вопрос, направлялся ли Малькевич в качестве наблюдателя на выборы от ОП РФ, собеседник агентства ответил отрицательно.

"Нет, никаких наблюдений. Палата никакого отношения ни к выборам, ни к наблюдению в США не имеет", — сказал Фадеев.

Он также сообщил, что ОП РФ готовит заявление в связи с инцидентом.

Как сообщил РИА Новости сам Малькевич, он уже покинул территорию США и находится в Париже. По его словам, он "выборы освещал как журналист". Кроме того, Малькевич также заявил агентству, что получил от властей США уведомление о необходимости зарегистрировать свое СМИ — проект USA Really — в качестве иноагента, которое как СМИ зарегистрировано в России.