Порошенко назвал Польшу дружественной страной

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Польши с годовщиной провозглашения независимости.

Польша 11 ноября празднует День независимости.

"По случаю 100-летия восстановления независимости желаю дружественной Польше мира, благополучия и процветания", — написал Порошенко в Facebook.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Весной в Польше вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством, считает его направленным против украинцев.

*Запрещенная в России экстремистская организация.