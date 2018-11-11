Задержанный в Вашингтоне журналист Малькевич покинул США

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Журналист, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, ранее задержанный в аэропорту Вашингтона, сообщил РИА Новости, что уже покинул территорию США.

Посольство России в Вашингтоне ранее направило запрос в госдеп США в связи с информацией о задержании журналиста Малькевича. Как сообщалось на сайте Общественной палаты, Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах, которые прошли 6 ноября, в штате Мэриленд.

"Я уже в Париже нахожусь… У них был ордер, подписанный судьей штата Виргиния, который предусматривал мое задержание на предмет тщательного анализа всех моих электронных устройств. Они не как какого-то гражданина России меня задерживали, они знали, что я член Общественной палаты, я журналист… меня задержали как журналиста", — сказал Малькевич.

Он также сообщил, что "треть вопросов", которые ему задавали, "была посвящена российскому вмешательству в выборы в США".

"А дальше началась вообще фантасмагория — меня начали спрашивать: "А вот как вы думаете — а могло ли оно быть?". "А почему вас так интересует наша американская жизнь, а что, мало у вас в России происходит? То есть уровень дискуссии был такой", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что от Общественной палаты он участвовал "в нескольких мероприятиях научно политического профиля" на территории США, а "выборы освещал как журналист", причем стал свидетелем "массы нарушений". "Я специально спросил — они сказали нет, вы не арестованы, вы можете приезжать к нам снова, мы визу вашу не аннулируем", — добавил Малькевич.

Он поблагодарил посольство России в США, за то, что обратили внимание на инцидент, с который с ним произошел. "Я постоянно нахожусь в переписке с посольством России в США и благодарен им за профессионализм… Они сказали мне, что такого беспредела у них еще не было", — заявил Малькевич.