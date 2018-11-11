Пушилин проголосовал на выборах в ДНР

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Денис Пушилин проголосовал на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.

Выборы в ДНР проходят 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами число голосов избирателей.

Голосование проходило в здании общеобразовательной школы в Куйбышевском районе города Донецка. Пушилин прибыл на избирательный участок с супругой Ириной. Врио главы ДНР проголосовал по всем правилам. После получения бюллетеня он направился в кабинку для голосования.

"Сегодня очередной экзамен гражданской и политической позиции Донецкой народной республики… Очень надеемся на высокую явку, на социальную ответственность и на наших граждан. Мы выбираем свое будущее", — сказал Пушилин журналистам.