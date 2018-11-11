Макрон заявил, что не обсуждает дипломатические вопросы через Twitter

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу CNN, что не обсуждает дипломатические вопросы через Twitter и предпочитает все обговаривать прямо.

"Я всегда предпочитаю прямое обсуждение или ответы на вопросы, а не делать дипломатию через Twitter", — сказал Макрон. При этом он отметил, что он не тот, кто должен комментировать сообщение Трампа в Twitter.

Президент Франции добавил, что у него с Трампом состоялась "хорошая дискуссия".

Кроме того Макрон раскритиковал увеличение военных расходов в ЕС для покупки оружия США или других стран. "Я думаю, что если мы увеличиваем наши расходы, то для укрепления нашей автономии", — сказал он.

Ранее Трамп в Twitter назвал "очень оскорбительным" предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая.