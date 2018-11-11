На Украине предложили не праздновать 8 Марта из-за России

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что Украина готова поменять отношение к празднованию 8 Марта, потому что не может "жить в одном ритме" с Россией.

"Что касается 8 Марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет", — заявил Вятрович в ходе чата на сайте "Главред".

По его словам, 8 Марта не исчезнет совсем, но изменит свой формат — не будет выходным днем. Это будет праздник, посвященный борьбе за права женщин, что является важным для украинского общества.

"Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в "день тортиков и букетиков", — добавил он.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.