Глава МИД Македонии назвал условие для улучшения отношений с Россией

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Западу необходимо наладить отношения с Россией, однако это возможно только в случае изменения ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел Македонии Никола Димитров в интервью немецкой газете Welt.
Также глава внешнеполитического ведомства предположил, что отношения Скопье и Москвы не ухудшатся, если Македония вступит в НАТО.
Киев, США и ряд западных стран ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.