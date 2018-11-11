Глава МИД Македонии назвал условие для улучшения отношений с Россией

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Западу необходимо наладить отношения с Россией, однако это возможно только в случае изменения ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел Македонии Никола Димитров в интервью немецкой газете Welt.

"В долгосрочной перспективе нам необходимо ослабить напряженность между Западом и Россией и укрепить сотрудничество с ней. Разумеется, условием для этого является установление мира на Украине и сохранение ее территориальной целостности", — сказал глава дипломатии.

Также глава внешнеполитического ведомства предположил, что отношения Скопье и Москвы не ухудшатся, если Македония вступит в НАТО.

"Быть частью Североатлантического альянса не означает иметь плохие отношения с Россией", — заключил он.

Киев, США и ряд западных стран ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.