В Бельгии задержали мужчину, пришедшего в ресторан с оружием

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Полиция Бельгии задержала в коммуне Иксель мужчину, который пришел в ресторан с оружием, а затем скрылся с места происшествия, сообщает телеканал RTL.

Как сообщает телеканал, полиция прибыла на место происшествия около 19.30 по местному времени (21.30 мск).

"Вооруженный человек вошел в ресторан и вел себя угрожающе. Он сбежал", — сообщил представитель полиции.

Позднее стражам порядка удалось задержать мужчину, спрятавшегося в близлежащем здании. Его мотив пока не установлен. Отмечается, что задержанный "хорошо известен" полиции.