В Колумбии повстанцы напали на два автобуса

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Колумбийские повстанцы из Армии национального освобождения (АНО) атаковали два автобуса в северном колумбийском департаменте Сесар, пять человек пострадали, говорится пресс-релизе, опубликованном в Twitter министерства обороны Колумбии.

Инцидент произошел в субботу утром на междугороднем шоссе на территории департамента Сесар.

"Члены АНО задержали междугородний автобус и потребовали, чтобы пассажиры вышли из транспорта. В результате нападения пять человек получили травмы, пострадавшие госпитализированы", — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что служба экстренного реагирования сразу же взяла ситуацию под контроль.

Похожее нападение на автобус и автомобильный тягач произошло в муниципалитете Ла-Глория, также на территории Сесара.

Сообщается, что полиция контролирует ситуацию в данном регионе и обеспечивает безопасность движения по междугородним дорогам департамента.

АНО ведет вооруженную борьбу с властями Колумбии с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после РВСК, которая уже достигла мирного соглашения с властями страны.