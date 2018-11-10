Госдеп сообщил темы прошедшей встречи Помпео и главы МИД Франции

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили НАТО, Иран, Северную Корею и Сирию на встрече в Париже, сообщил в заявлении госдепартамент.

"Обсуждалось сотрудничество США и Франции по разрешению глобальных вопросов в области безопасности, в том числе укрепление НАТО. Они также изучили пути совместной работы США и Франции по противостоянию злонамеренному поведению Ирана, денуклеаризации КНДР и по продвижению политического решения кризиса в Сирии", — сообщил госдеп.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны будет широко отмечаться во Франции в воскресенье, 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, соберутся несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоятся памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.

Участие в Форуме мира по приглашению президента Франции примут более 70 лидеров государств и правительств, в том числе президент РФ Владимир Путин.