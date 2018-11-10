Макрон и Меркель открыли мемориальную доску к юбилею Компьенского перемирия

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель открыли в субботу во Франции мемориальную доску на месте подписания Компьенского перемирия 1918 года, которое ознаменовало окончание Первой мировой войны, сообщает радиостанция Europe 1.
Сообщается, что после открытия мемориальной доски Макрон и Меркель отправились в воссозданную копию вагона, в котором происходило подписание соглашения, и оставили свои подписи в книге почетных гостей, символе франко-германского перемирия.
Столетие со дня окончания Первой мировой войны будет широко отмечаться во Франции в воскресенье, 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, соберутся несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоятся памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.