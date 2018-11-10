Макрон и Меркель открыли мемориальную доску к юбилею Компьенского перемирия

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель открыли в субботу во Франции мемориальную доску на месте подписания Компьенского перемирия 1918 года, которое ознаменовало окончание Первой мировой войны, сообщает радиостанция Europe 1.

"К столетию перемирия 11 ноября 1918 года президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель подтвердили здесь ценность франко-германского перемирия, которое служит Европе и миру", — цитирует радиостанция надпись на мемориальной доске.

Сообщается, что после открытия мемориальной доски Макрон и Меркель отправились в воссозданную копию вагона, в котором происходило подписание соглашения, и оставили свои подписи в книге почетных гостей, символе франко-германского перемирия.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны будет широко отмечаться во Франции в воскресенье, 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, соберутся несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоятся памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.