В Казахстане на территории завода загорелся газопровод

АЛМА-АТА, 10 ноя – РИА Новости. Газопровод загорелся на территории завода АО "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане в субботу, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"В городе Темиртау Карагандинской области на территории АО "АрселорМиттал Темиртау" с наружней стороны конверторного цеха происходит факельное горение газопровода", — сказал он.

По его данным, силами и средствами департамента по ЧС Карагандинской области и пожарными компании "Орт сондируши" в составе 34 человек и 8 единиц техники проводится охлаждение газопровода. Работниками комбината ведется работа по отключению подачи газа.

"Жертв и пострадавших нет", — добавил собеседник агентства.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав компании ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. ArcelorMittal — один из крупнейших мировых производителей стали. Компания имеет представительства и производственные мощности в 60 странах.