В Казахстане на территории завода загорелся газопровод

АЛМА-АТА, 10 ноя – РИА Новости. Газопровод загорелся на территории завода АО "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане в субботу, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.
По его данным, силами и средствами департамента по ЧС Карагандинской области и пожарными компании "Орт сондируши" в составе 34 человек и 8 единиц техники проводится охлаждение газопровода. Работниками комбината ведется работа по отключению подачи газа.
"Жертв и пострадавших нет", — добавил собеседник агентства.
АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав компании ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. ArcelorMittal — один из крупнейших мировых производителей стали. Компания имеет представительства и производственные мощности в 60 странах.