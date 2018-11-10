"Хезболлах" пообещало ответить на любую агрессию Израиля

Портрет генерального секретаря движения Хезболлах Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

Портрет генерального секретаря движения Хезболлах Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости. Движение "Хезболлах" готово ответить на любую агрессию со стороны Израиля и не допустить возвращения израильской армии на территорию страны, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла.

"На любую атаку Израиля мы обязательно ответим, возвращение врага на территорию Ливана неприемлемо", — сказал лидер шиитского движения сопротивления.

Насрулла в очередной раз напомнил о наличии достаточного количества ракет у "Хезболлах", которые могут быть применены против Израиля в случае нападения на Ливан. "Давления и санкции ничего не изменят",- подчеркнул он.

В конце сентября израильские военные заявили, что ливанское движение "Хезболлах" при поддержке Ирана тайно создает в густонаселенном районе Бейрута предприятия для повышения точности ракетного вооружения, а также о наличии складов с ракетами около международного аэропорта Бейрута. Ливанское руководство в свою очередь обвинило Тель-Авив в безосновательном поиске причины для очередной агрессии.

Президент США Дональд Трамп 26 октября подписал закон, предусматривающий введение санкций против тех, кто поддерживает ливанское движение "Хезболлах". Санкции вступившие в силу 5 ноября в частности, предусматривают замораживание активов, аннулирование американских виз и запрет на въезд в США.