В ЛНР в день выборов отменили комендантский час

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (97)

Информационный стенд на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

Информационный стенд на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа в день выборов 11 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.

"Леонид Пасечник отменил действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики в день проведения выборов", — сообщили в пресс-службе.

Комендантский час будет возобновлен с 23.00 12 ноября, добавили там.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.