В Министерстве обороны рассказали подробности встречи Шойгу и Хафтара

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Встреча главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифом Хафтаром проходила в узком формате, сообщил РИА Новости в субботу представитель Минобороны РФ.

В ходе встречи 7 ноября Шойгу и Хафтар обсудили вопросы безопасности в Ближневосточном регионе.

Как сообщил представитель Минобороны, от российской стороны, помимо Шойгу, в переговорах участвовали начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Ливийскую сторону представляли маршал Хафтар и его помощник.