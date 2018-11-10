В Афганистане губернатор одного из округов погиб при взрыве

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Губернатор округа Кохсан в афганской провинции Герат погиб в результате взрыва, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора.
Как сообщает телеканал, губернатор Хаджи Амир Хафбала погиб в субботу днем. Взрыв произошел в его офисе.
Других подробностей пока не поступало. Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.
#Herat – Haji Amir Hafbala, the district governor of Kohsan district of Herat, was killed in an explosion in his office this afternoon, the provincial governor’s spokesman Farhad Jailani confirmed. pic.twitter.com/gKmPSslrBo— TOLOnews (@TOLOnews) 10 ноября 2018 г.