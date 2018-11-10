Макрон и Трамп обсудят в Париже Сирию, Иран и борьбу с терроризмом

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 10 ноября 2018

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 10 ноября 2018

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с главой США Дональдом Трампом вопросы урегулирования в Сирии, ситуацию с Ираном, Йемен, Африку, торговые вопросы и двусторонние отношения.

"Мы будем обсуждать Сирию, Иран, Йемен, Африку, торговые вопросы", — сказал Макрон, открывая встречу со своим американским коллегой в Париже в субботу.

В свою очередь, Трамп заявил, что "это очень важный день", в ходе которого лидеры обсудят, в частности, военные вопросы и вопросы борьбы с терроризмом.