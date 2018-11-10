В Египте решили легализовать одну из самых прибыльных теневых профессий

КАИР, 10 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. "Паркуешься, мистер? Добро пожаловать!.. Пять фунтов", — перед нашей машиной в каирском квартале Наср Сити как будто из воздуха материализуется "сайс", или "парковщик" — возникшая в Египте и очень популярная в наши дни полулегальная профессия.

Раньше "сайсами" называли конюхов. Сегодня конные экипажи в Каире уже редкость, а потому бывшие конюхи переключились на "железных коней" и занимаются их платной парковкой. Атефу Даабасу 33, он работает "парковщиком" с детства и считает свою профессию полезной и важной.

"Сайсы" и парковочный Эльдорадо

Многомиллионный мегаполис Каир в последние годы задыхается от огромного количества машин. Считается, что ежедневно на улицы столицы выезжают 3 миллиона автомобилистов. Автодороги с потоком не справляются, и город ежедневно встает в многокилометровых шумных и пыльных пробках. Но еще большей проблемой для горожан подчас становится поиск парковочного места. Стоящие впритык в два-три ряда по обочинам нешироких улиц машины — явление для египетской столицы привычное.

Чтобы припарковать автомобиль и не опоздать на работу или важную встречу — должно повезти, а иначе можно долго и зачастую безрезультатно кружить по кварталу в поисках освободившегося у обочины места. И здесь на помощь владельцам автомашин приходят парковщики — "сайсы".

Египетские власти некоторое время назад задумались над решением проблемы парковок в столице. В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится "Закон о парковках", который должен узаконить профессию "парковщиков", а также положить конец этому прибыльному теневому бизнесу.

Двадцатимиллионный Каир — настоящий Эльдорадо для "парковщиков". Городские власти не успевают обустраивать места под стоянки, а население растет с неимоверной скоростью. Спрос, как говорится, рождает предложение.

"Парковщики" чувствуют себя на столичных улицах весьма уверенно. Они смело блокируют пустующие у обочин места подручными материалами: вышедшими из строя знаками аварийной остановки, сломанными стульями, кирпичами, а то и просто ветками деревьев, чтобы какой-нибудь шустрый водитель не вздумал припарковаться бесплатно.

Зато за небольшую плату "сайсы" охотно освободят для вас такое место на несколько часов. Если повезет, это будет первый ряд у тротуара, но можно попасть во второй и даже в третий ряд — в таких "сложных" случаях в полной мере проявляется профессионализм "сайса" — он, как в игре в "пятнашки", виртуозно расталкивает расположенные ближе к дороге машины, чтобы выпустить вас из парковочного плена.

При этом "сайс" не только должен сберечь ваше авто от воров, угонщиков и повреждений, но и не допустить, чтобы дорожный полицейский выписал штраф за неправильную парковку, который сам "сайс" и организовал.

Страшный сон "сайса"

Атеф с властями, решившими регламентировать его бизнес, не согласен и уверен, что новый закон лишит его средств к существованию.

"Да, я слышал про этот закон, и вот что хочу сказать: просто правительству нужны деньги, они хотят забрать доходы от парковок, а ведь в Каире и Гизе это, может, миллионы фунтов", — поделился мыслями каирский "сайс".

"Конечно, я бы хотел, чтобы мое рабочее место было законным и я получал бы стабильный доход. Но проблема в том, что таких, как я, не примут на постоянную работу в районные администрации, с нами в лучшем случае заключат срочный договор, но в любой момент мы можем оказаться на улице", — говорит он.

Миллионы на парковке

Постепенно парковочный бизнес в Каире из стихийного превратился в организованный. "Бизнесмены" могут контролировать несколько парковочных мест и нанимать на работу "сайсов". А сами "парковщики" передают свою профессию по наследству, и часто в качестве "сайсов" выступают дети и подростки.

Масштабы такой нелегальной парковочной империи в Египте, где только официально зарегистрированы около 10 миллионов автомобилей, оценить сложно.

СМИ пишут, что доходы стояночной "мафии" в зависимости от района могут достигать десятков тысяч фунтов (сотен долларов) в день. За место у обочины водитель, как правило, отдает от пяти до двадцати фунтов (от 0,3 до 1,1 доллара). "Сайс" может дополнительно протереть стекла, а то и помыть машину — за это хозяин автомобиля накинет несколько десятков фунтов.

Секреты мастерства

После долгих размышлений Атеф все же решается раскрыть некоторые секреты своей профессии.

"По какому праву мы здесь работаем, я, конечно, не могу тебе сказать", — начинает он.

"Бывает, к примеру, так: человек сдает свою собственную территорию под паркинг, а мы работаем и делимся доходом с владельцем этой территории. Конечно, бывает и так, что территория принадлежит государству, например обочина дороги или тротуар, места у больших магазинов, торговых центров, ресторанов, кафе. Тогда мы просто оказываем услуги людям за вознаграждение, решаем проблемы с их машинами", — рассказал "парковщик".

По его словам, "сайсам" в этом случае приходится "как-то договариваться с администрацией района, с людьми, которые проживают в округе".

Закон необходим

"Закон, регламентирующий парковки, необходим, чтобы пресечь бесчинства нелегальных "парковщиков" и незаконное обогащение через использование городской инфраструктуры", — рассказал РИА Новости замглавы комитета местного самоуправления в парламенте Египта Ахмед Сулейман Хелиль.

Именно в этом комитете сейчас идет работа над новым законом.

"Все граждане страны жалуются на хаотичные парковки и фактически вымогательства со стороны "парковщиков". В новом законе уже не будет места для такой нелегальной деятельности — все занятые в этом бизнесе будут иметь статус сотрудников местных муниципалитетов… Местные власти должны будут выделить специальные места под стоянки, чтобы покончить со стихийными парковками", — пояснил он.

По словам депутата, закон также предусматривает формирование комиссии для управления парковками, которая будет составлять соответствующие контракты, определять стоимость парковок и способы оплаты, устанавливать штрафы за нарушения. Комиссия будет заниматься также лицензированием деятельности "сайсов" и контролировать их работу. Власти, в частности, хотят запретить привлекать к этой работе детей и подростков.

Хелиль пояснил, что действующие в настоящее время нелегальные парковки не будут узаконены — власти создадут новые, более современные места, которые к тому же позволят разгрузить плотное дорожное движение. Кроме того, местные власти получат после организации легальных платных парковочных мест дополнительный источник дохода.

Закон решит проблемы горожан

К нашей оживленной беседе с "сайсом" Атефом на стихийной парковке в Наср Сити неожиданно присоединяется с трудом втиснувший рядом свой "внедорожник" Осама Абдалла.

"Я читал, что пишут про этот закон. Тут как раз самое важное — это что за парковки будут отвечать государственные органы. То есть при возникновении проблемы будет куда обращаться", — говорит автомобилист.

"Сейчас же как происходит, смотрите: "парковщик" сам назначает, как правило сильно завышенную, плату за парковку. А если ты откажешься платить, то он может и с машиной что-нибудь сделать в твое отсутствие, а жаловаться потом некому. Даже если написать заявление в полицию, то результат неочевиден: "парковщик" может просто исчезнуть, а потом "всплыть" в соседнем районе. Поэтому парковки надо организовывать под надзором местных властей", — эмоционально жестикулирует он.

"Не надо на всех ярлыки вешать — мы же тоже дорожим своей работой и не хотим создавать проблем с водителями… Но, конечно, бывают грубые люди, но это не от профессии зависит, а от человека", — не менее эмоционально парирует "сайс".

Не законами едиными…

По мнению инженера-архитектора Мохсена Насра, за проблемой с парковками в Каире стоят не только отсутствие соответствующих законов, но и неправильное городское планирование и стихийные застройки в городе.

"К примеру, раньше не соблюдались нормы по строительству гаражей в жилых домах. Поэтому сейчас в старых районах — вообще беда. Ведь раньше на одну семью максимум была одна машина. А теперь у каждого члена семьи есть свой автомобиль. Его надо парковать дома и на работе. Это огромная нагрузка для старых районов", — рассказал Мохсен Наср РИА Новости.

"Но удивительно, что и в новых кварталах такая ситуация, парковочных мест не хватает для всех жителей. Хотя, по идее, при строительстве все это необходимо было учесть. Над этим тоже надо работать", — добавляет он.

Депутат Хелиль заверил нас, что работа над законом о парковках и "парковщиках" идет своим чередом и он может быть принят в текущую парламентскую сессию. "Никаких серьезных препятствий для его принятия не существует… Сейчас идет проверка формулировок на предмет их соответствия конституции, чтобы потом закон не был обжалован", — сказал он.

"Сайс" Атеф и его "клиент поневоле" Осама после бурной дискуссии на парковке разошлись каждый по своим делам, вполне, впрочем, довольные друг другом: Осама благодаря "сайсу" не потерял сегодня драгоценное время на поиск места у обочины и вовремя заберет детей из школы, а Атеф, положивший в карман очередную заработанную честным трудом "пятерку", лишний раз убедился, что его профессия приносит пользу и не исчезнет даже с принятием новых законов.