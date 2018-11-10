Захарова рассказала, что разделило журналистику на "до" и "после"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дело российского журналиста Аркадия Бабченко, согласившегося участвовать в инсценировке собственного убийства, разделило журналистику на "до" и "после", считает глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мир журналистики проснулся в новых реалиях. Журналистика в какой-то степени теперь будет жить "до Бабченко" и "после Бабченко". Они даже не поняли сначала, в первые дни, что они натворили. Вдруг та самая особость, которая была дана журналистам только в обмен на их абсолютную искренность, неангажированность и объективность, в один момент сгорает. Они становятся обывателями. За счет этого кульбита Бабченко они становятся приравненными к пропагандистам, врунам, лжецам, двойным агентам, перевертышам. К людям, которые решают свои конкретные задачи", — заявила Захарова в программе "Крутая история с Татьяной Митковой" на НТВ.

По словам дипломата, сразу после появления сообщений об убийстве Бабченко у нее было ощущение, что "что-то там не так, как нам говорится" властями Украины. Поэтому со своим заявлением МИД выступил только после того, как появились сообщения уполномоченного по СМИ ОБСЕ.

"Потому что эти выкрутасы и использование информационно-пропагандистского пространства со стороны режима в Киеве стало настолько беззастенчиво циничным, что внутренне мы уже стали готовыми быть ко всему", — пояснила Захарова.

СМИ, а затем и власти Украины 29 мая 2018 года сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Бориса Германа. Голосеевский районный суд Киева 1 сентября приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.