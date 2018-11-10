Украинские силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (93)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 16 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 22 раза", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 27 мин и снарядов. При обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.