ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Российский посол в Париже Алексей Мешков назвал обнадёживающим сигналом призыв президента Франции Эммануэля Макрона строить новую архитектуру безопасности в Европе совместно с Россией, и подчеркнул, что Москва готова к действительно равноправному и взаимоуважительному диалогу.

В августе и сентябре французский лидер заявил о необходимости строить новую архитектуру безопасности в Европе совместно с Россией.

"Конечно, мы можем только приветствовать конструктивный настрой французского лидера. Ведь мы уже не первый год предлагаем нашим европейским партнерам начать предметный разговор о реформировании архитектуры европейской безопасности на основе принципов ее равенства и неделимости", — сказал Мешков в интервью РИА Новости.

"Напомню в этой связи о российской инициативе Договора о европейской безопасности, выдвинутой еще в 2008 году. Причем сегодня такой диалог особенно необходим", — продолжил посол.

"Призыв Эммануэля Макрона – это, наверное, обнадеживающий сигнал. Трезвомыслящие политики на Западе осознают, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в Европе – это тупик. И что выбираться из этого тупика надо совместными усилиями", — подчеркнул дипломат.

Вместе с тем, оговорился российский посол, еще предстоит разобраться, что в конечном итоге предлагают.

"Повторюсь, Россия готова к действительно равноправному и взаимоуважительному диалогу. Если же от нас снова ждут односторонних уступок, при чем в том, что касается наших фундаментальных интересов, то вряд ли что-то из этого получится", — сказал он.

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