По пути Австро-Венгрии: Bloomberg рассказал об угрозе распада Евросоюза

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Евросоюз может повторить судьбу империй, распавшихся после Первой мировой войны, пишет Bloomberg.

"В ноябре 1918 года европейские империи договорились положить конец всемирному конфликту, опустошившему континент и выкосившему целое поколение. Впоследствии карта Европы была перекроена, родились независимые государства. Век спустя континент борется за свое будущее в рамках единого политического организма с общими ценностями, порождёнными кровавыми уроками двух мировых войн", — отмечают авторы статьи.

Журналисты Bloomberg сравнивают нынешнее противостояние националистов, которые ставят под сомнение целесообразность Евросоюза, и сторонников интеграции с той исторической ситуацией, которая сложилась после Первой мировой и в итоге привела ко Второй. Защитить ЕС пытается президент Франции Эммануэль Макрон, однако его призывы к созданию "прогрессивного альянса" пока нельзя назвать успешными, отмечается в статье.

Бывший министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг отметил, что если ЕС не сумеет модернизироваться, то повторит судьбу Австро-Венгрии.

"Люди никогда не усвоят урок, никогда. Исторические события нельзя передать от одного поколения другому. Мы не можем передать опыт войны, только предрассудки. А предрассудки вечны", — пояснил он.

Авторы Bloomberg также заметили "зловещие признаки смертности" ЕС. Основная проблема заключается в нахождении "баланса" между призывами передать больше власти национальным парламентам и стремлением к более глубокой интеграции, в частности в вопросе границ и валюты.